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عدن - ياسمين التهامي - العدس... سر وقاية اليمنيين من فيروس كورونا ... بحسب صحيفة اسرائيلية ...تفاصيل

قالت تقارير طبية : إن اليمنيين هم أكثر المواطنين مناعة ضد فيروس كورونا "كوفيد -19" ولم تسجل الى الان اي اصابات في صفوفهم

جديد اب برس​

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ووفقالما نقله موقع البوابة الاخبارية اليمنية عن تقرير اخباري نشرته احدى الصحف الإسرائيلية - أرجعت عدم اصابة اليهود اليمنيين بكورونا إلى كثرة تناول الحلبة كوجبة دائمة في سفرة الطعام لدى اليهود اليمنيين

التقرير ذكر أن الحلبة عملت على تطوير المناعة لدى اليمنيين وراثيا في الجهاز التنفسي ومن خلال الجينات المتوارثة من الاباء فالأبناء، في الوقت الذي تشهد إسرائيل رعبا ليس له مثيل إزاء انتشار الفيروس رغم أن الإصابات قدرت حتى اليوم ب100 حالة دون وفيات وما تزال نسبتها قليلة مقارنة بالدول الأوروبية التي تعدت الألفين إصابة

يشار إلى أن هذا الخبر أثار ضجة في الإعلام الإسرائيلي وصفحات التواصل الاجتماعي بين مؤيد وساخر لكن المؤكد وبحسب بيانات علمية حول الفوائد الصحية للحلبة خاصة في مشاكل الأنفلونزا، فإنها تعمل على ترطيب الحلق وتسكين السعال وطرد البلغم من الرئتين وتجفيفه

و بحسب تقارير أممية فإن اليمن تشهد منذ أكثر من خمس سنوات حربا عنيفة أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة

وقال مكتب المنظمة في اليمن في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: "ما زال خطر انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد منخفضاً، حيث لم تتأكد أية حالات حتى اللحظة

وتفيد آخر الأرقام المنشورة بتاريخ اليوم الخميس 12 مارس 2020، بتسجيل 127 ألف و809 إصابة بالفيروس المصنف حديثا من قبل منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي، و68335 معافى و4716 حالة وفاة.

وتبقى الصين في المرتبة الأولى لعدد الإصابات والوفيات حيث سجلت إلى حد كتابة هذه الأسطر 80 ألف و796 إصابة، في حين توفي 3169 مصاب بهذا الفيروس، تليها إيطاليا بـ12 ألف و462 إصابة و827 حالة وفاة