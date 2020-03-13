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عدن - ياسمين التهامي - جريمة مروعة تزلزل المملكة.. عند وصول الشرطة كانت الصدمة.. فتاة سعودية تقتل زوجها برصاصة في الرأس أمام أولاده ( تفاصيل )

لقي مواطن سعودي مصرعه في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء في إحدى قرى محافظة بارق بمنطقة عسير ، بعد تلقيه رصاصة في الرأس على يد زوجته داخل منزله ، فيما باشرت الجهات الأمنية الحادث لكشف الدافع وراء الجريمة المروعة . ووفقا لما نشرته ” سبق ” فقد كشفت المعلومات الأولية أن الزوجة استخدمت سلاح ناري ” مسدس ” وأطلقت منه رصاصة استقرت في رأس زوجها لترديه قتيلا في الحال . جديد اب برس​ Advertisements

فيما ترك الزوجان ” القتيل والجانية ” 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات إلى 12 سنة، وبدأت الجهات المعنية تحقيقاتها لكشف ملابسات ودوافع الجريمة .

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