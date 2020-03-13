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عدن - ياسمين التهامي - فنزويلا تعلن عن أول إصابتين بكورونا وتغلق المدارس...تفاصل

جديد اب برس​ Advertisements علنت فنزویلا عن تسجیل أول إصابتین بفیروس كورونا في البلاد، وقررت إغلاق المدارس اعتبارا

من الاثنین القادم.

وقالت السلطات الصحیة الفنزویلیة إن المصابین ھما فنزویلیان سافرا إلى إسبانیا وعادا إلى بلادھما یومي 5

و8 من مارس الجاري على متن طائرتین مختلفتین.

وأضافت أن المصابین موجودان الآن في العزل الصحي، وتم الطلب من كل ركاب الطائرتین التوجھ

للمراكز الصحیة المعنیة لإجراء الاختبارات اللازمة علنت فنزویلا عن تسجیل أول إصابتین بفیروس كورونا في البلاد، وقررت إغلاق المدارس اعتبارامن الاثنین القادم.وقالت السلطات الصحیة الفنزویلیة إن المصابین ھما فنزویلیان سافرا إلى إسبانیا وعادا إلى بلادھما یومي 5و8 من مارس الجاري على متن طائرتین مختلفتین.وأضافت أن المصابین موجودان الآن في العزل الصحي، وتم الطلب من كل ركاب الطائرتین التوجھللمراكز الصحیة المعنیة لإجراء الاختبارات اللازمة

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