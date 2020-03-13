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عدن - ياسمين التهامي - بالصور..القائم بأعمال محافظ #الحديدة يؤكد على دور المرأة ومكانتها الكريمة في المجتمع

أكد القائم بأعمال محافظ #الحديدة محمد عياش قحيم ، على دور المرأة اليمنية ومكانتها الكريمة في المجتمع .

جاء ذلك في كلمة له اليوم في لقاء تشاوري حول المرأة اليمنية بين الضعف والقوة “بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ، وتزامنا مع مرور خمس أعوام من العدوان، نظمته مؤسسة أنا من أجل بلدي بالتعاون مع فرع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي بمحافظة #الحديدة وبالشراكة مع منظمة أسفير البحر الأحمر ومؤسسة أدفانس للتنمية .

جديد اب برس​

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واعتبر قحيم اليوم العالمي للمرأة ليس مجرد مناسبة إحتفالية تلقى فيها الكلمات حول دور المرأة وإنما قضية الوجود الإيجابي للمرأة التي أحسن الله تكريمها.

واشار إلى تضحيات المرأة اليمنية حيث تدفع كل يوم ثمنا غاليا لفقدان أبنها أو زوجها أو قريبا لها بسبب العدوان، مؤكدا أن الشعب اليمني برغم التحديات التي فرضها العدوان ماض في الصمود والاستبسال.

ولفت الى أن الإحتفال باليوم العالمي للمرأة هذا العام يأتي واليمن ما يزال يعاني اسوء كارثة انسانية جراء استمرار العدوان والحصار.

بدوره حيا وكيل أول المحافظة أحمد البشري كل اليمنيات وكل امرأة ضحت وتضحي من أجل أبنائها ووطنها.

وأشار إلى أن تزامن مناسبة ذكرى مرور خمسة اعوام من الصمود في وجه اعتى عدوان على الارض مع هذه المناسبة يدعو إلى التفاؤل ويبعث في نفوسنا الأمل صوب الانتصار على أعداء الحياة والإنسانية .

من جهته أشار مدير فرع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي بالمحافظة جابر الرازحي إلى أن اليوم العالمي للمرأة هو احتفال بالنساء اللاتي استطعن مواجهة الصعاب .. مشيرا للمرأة اليمنية وما حققته انجازات في مواجهة التحديات في ظل العدوان .

فيما حيت رئيسة مؤسسة أنا من أجل بلدي شوقية العبسي المرأة اليمنية في عيدها السنوي واليمن الأم الكبرى التي تواجه أعتى عدوان بشجاعة وعزم وتصميم وهي تخلد بشهدائها وصمودها كرامة الأمة وتقدم للوطن خير أبنائها.

وأوضحت أن لقاء اليوم ليس من أجل المرأة فقط بل هو من أجل المجتمع اليمني ككل ومن أجل الأجيال القادمة والهدف منه هو تمكين المرأة والرجل والنهوض بهما بصفتهما عماد الحياة .

وأكدت أن المرأة اليمنية رغم ما تمر به في ظل العدوان والحصار لاتزال تسطر أنصع صور التضحية والصمود والبحث عن البدائل لتوفر سبل الحياة.

وأعتبرت أن إحياء يوم المرأة العالمي فرصة لمناقشة قضايا المرأة اليمنية ذات الأولوية التي تعاني منها والخروج بنتائج وتوصيات تعمل على تخفيف معاناتها وفي مقدمتها حقها في الرعاية والحياة والعيش بأمن وسلام وكرامة، وإتخاذ خطوات عملية لتمكينها وتعزيز مشاركتها في مختلف نواحي الحياة، وخصوصا في المشاريع الخاصة بتنمية القدرات والإنتاج وسبل العيش الكريم .

وأستعرضت شوقية العبسي المسيرة النضالية لعدد من الرائدات اليمنيات التي توجت بتحسين واقع المرأة اليمنية وكسر الكثير من الحواجز والعوائق حتى أصبح لها دور فاعل في مسيرة البناء والتنمية ونالت نصيب وافر من فرص المشاركة في الحياة السياسية والعامة.

و في اللقاء تم استعراض عددا من أوراق العمل حول ” المرأة اليمنية بين الضعف والقوة ” في ظل العدوان والحصار، وابرز التحديات التي تواجه الآليات الوطنية المعنية بخدمة قضايا النساء ومنحهن حقوقهن نتيجة ممارسات دول تحالف العدوان بقيادة السعودية والتي تعيق بشكل مباشر قدرة مؤسسات الدولة على القيام بواجبها لضمان حقوق النساء بما يكفل الوفاء بالتزامات اليمن وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية.

وفي اختتام اللقاء كرم القائم بأعمال المحافظ ووكيل أول المحافظة ومدير فرع المجلس الأعلي ورئيسة مؤسسة أنا من أجل بلدي 30 امرأة من صاحبات المشاريع المتميزات في مجال الصناعات التقليدية وغيرها بالشهادات التقديرية والهدايا العينية .

حضر فعاليات اللقاء والتكريم نائب رئيس جامعة دار العلوم الشرعية بالمحافظة علي العضابي وأمين عام المجلس المحلي بمديرية الحالي حسن رسمي وعدد من مسؤولي السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة وقيادات منظمات المجتمع المدني بالمحافظة .