شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل : الملك سلمان يفاجئ جميع أمراء الأسرة الحاكمة ويصدر مرسوم ملكي يقلب الامور راسا على عقب في المملكة.. ويحدد مصير نجله ولي العهد محمد بن سلمان ( تفاصيل ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عـــاجل : الملك سلمان يفاجئ جميع أمراء الأسرة الحاكمة ويصدر مرسوم ملكي يقلب الامور راسا على عقب في المملكة.. ويحدد مصير نجله ولي العهد محمد بن سلمان ( تفاصيل )

أصدر الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً يقضي بمنصب جديد لنجله محمد بن سلمان ولي العهد.

واسند الملك السعودي لابنه مهمة إنشاء صندوق استثماري يرتبط تنظيميا بصندوق التنمية الوطني.

جديد اب برس​

Advertisements

واصدر الملك سلمان أمراً ملكياً بتولي الامير محمد بن سلمان مهمة انشاء صندوق قومي مرتبط بفعاليات قطاعات الثقافة والترفيه والرياضة والسياحة، لتعزيز القطاعات المستهدفة، ومن المقرر أن يشرع محمد بن سلمان بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الاستثماري، على أن يضم الصندوق القومي اثنين من ذوي الخبرة المالية، وفقاً لتوصية الملك سلمان.

ومن المقرر أن يشارك في عضوية مجلس إدارة الصندوق كلاً من (الأمير عبد العزيز بن تركي، والأمير عبدالله بن بندر، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وهندي بن عبدالله السحيمي، وعبدالعزيز بن إسماعيل طرابزوني).

​ يشار إلى ان الأمر الملكي الذي نشرته وكالة الانباء السعودية (واس) أوضح ان تمويل الصندوق الاستثماري، سيتم من خلال إيرادات مواسم السعودية التي تقيمها الرياض بشكل سنوي، ما يعني أن الصندوق قد تضخ فيه أموال وعائدات تقدر بملايين الدولارات، لاسيما أن القطاع السياحي والثقافي بدأ ينشط بشكل ملحوظ في السعودية في اعقاب الفعاليات العالمية التي تقيمها هيئة الترفيه التي يشرف عليها تركي آل الشيخ