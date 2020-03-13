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عدن - ياسمين التهامي - عاجل وخطير..وزير الداخلية يباغت الجميع ويعلن رسميا وبكل شجاعة اصابته بفيروس كورونا القاتل ويؤكد انه في الحجر الصحي بعد عودته من هذ الدولة ( صورة )

علن وزير الداخلية الأسترالي بيتر داتون، أن الفحوص أكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأنه يخضع لحجر صحي في المستشفى، بعد أيام من عودته من واشنطن، حيث التقى إيفانكا ترامب ووزير العدل وليام بار. وعاد الوزير مؤخرا من زيارة إلى الولايات المتحدة، حيث شارك قبل أسبوع في واشنطن باجتماع تحالف ”فايف آيز“ الذي يضم أجهزة استخبارات أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا ونيوزيلندا.

والتقى داتون ابنة الرئيس الأمريكي ومستشارته إيفانكا ترامب في 6 آذار/مارس، وفق صورة نشرتها السفارة الأسترالية في واشنطن، أظهرتهما واقفين قريبين من بعضهما البعض. جديد اب برس​ Advertisements وبينما لم يعرف بعد متى انتقلت العدوى إلى داتون، فلا يعرف أيضا إن كانت ابنة الرئيس الأمريكي قد تشملها إجراءات الحجر الصحي الاحترازي. وقال الوزير النافذ في الحكومة، وأحد أهم واضعي قوانين الهجرة في أستراليا: ”استيقظت من النوم هذا الصباح مع حرارة مرتفعة وألم في الحلق“. وأضاف ”تقضي سياسات الصحة في ولاية كوينزلاند، بأن يدخل أي شخص تأتي نتائج فحصه إيجابية المستشفى وقد التزمت بالارشادات“. وأكد داتون أنه يشعر بأن حالته جيدة، إلا أن تشخيص المرض لديه سيثير مخاوف حول احتمال إصابة وزراء آخرين، ورئيس الوزراء سكوت موريسون. وقال مكتب رئيس الوزراء، إن داتون حضر اجتماعا للحكومة الثلاثاء.

وقال متحدث باسم الحكومة إن ”الأشخاص الذين اختلطوا عن قرب بالوزير خلال الساعات الأربع والعشرين قبل ظهور الأعراض عليه، يجب عليهم عزل أنفسهم“، ولكن هذا لا يشمل رئيس الوزراء أو أعضاء الحكومة الباقين“. وفي تنزانيا، عزل وزير الداخلية تريسي مارتن، الذي التقى داتون في واشنطن، نفسه، وسيخضع لفحص الفيروس السبت، وفق وسائل الإعلام المحلية. وسجلت أستراليا 184 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة.

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