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عدن - ياسمين التهامي - تسلمت القوات المسلحة المغربية، شحنة جديدة من الأسلحة المتطورة، عبارة عن نظام راجمات الصواريخ الصيني AR2، والذي يعتبر من أقوى ...تفاصيل

جديد اب برس​ Advertisements ت القوات المسلحة المغربية، شحنة جديدة من الأسلحة المتطورة، عبارة عن نظام راجمات الصواريخ الصيني AR2، والذي يعتبر من أقوى أنظمة الرجم بالصواريخ في العالم. وأفادت صفحة القوات المسلحة الملكية المغربية، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن “هذا النظام عبارة عن مجموعة شاحنات ثمانية الدفع تحمل كل منها 12 قاذف صواريخ عيار 300 ملم قادر على إطلاق مجموعة متعددة من القذائف الكلاسيكية والعنقودية بمدى يصل إلى أكثر من 150 كيلومترا وهامش خطأ لا يتعدى المتر الواحد لبعض أنواع هذه القذائف، ما يجعله من أقوى منظومات راجمات الصواريخ في العالم”. دولة عربية تتسلم أقوى أسلحة الردع : وأكد الجيش المغربي، أن “هذا السلاح يعد من أقوى أسلحة الردع في ترسانة القوات المسلحة الملكية المغربية، حيث إن بطارية من 6 راجمات يمكنها إطلاق 72 صاروخا يصل وزن الواحد منها 800 كلغم محملة بـ 280 كلغم من المواد المتفجرة، في 30 ثانية فقط وإعادة تسليحها في أقل من 30 دقيقة فقط، ما يمكن من تدمير مدينة صغيرة في ظرف دقائق”. وحدّثت المملكة المغربية في الآونة الأخيرة ترسانتها العسكرية على نحو واسع، إذ أبرمت صفقات عسكرية كبيرة مع دول حليفة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. ت القوات المسلحة المغربية، شحنة جديدة من الأسلحة المتطورة، عبارة عن نظام راجمات الصواريخ الصيني AR2، والذي يعتبر من أقوى أنظمة الرجم بالصواريخ في العالم. وأفادت صفحة القوات المسلحة الملكية المغربية، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن “هذا النظام عبارة عن مجموعة شاحنات ثمانية الدفع تحمل كل منها 12 قاذف صواريخ عيار 300 ملم قادر على إطلاق مجموعة متعددة من القذائف الكلاسيكية والعنقودية بمدى يصل إلى أكثر من 150 كيلومترا وهامش خطأ لا يتعدى المتر الواحد لبعض أنواع هذه القذائف، ما يجعله من أقوى منظومات راجمات الصواريخ في العالم”. دولة عربية تتسلم أقوى أسلحة الردع : وأكد الجيش المغربي، أن “هذا السلاح يعد من أقوى أسلحة الردع في ترسانة القوات المسلحة الملكية المغربية، حيث إن بطارية من 6 راجمات يمكنها إطلاق 72 صاروخا يصل وزن الواحد منها 800 كلغم محملة بـ 280 كلغم من المواد المتفجرة، في 30 ثانية فقط وإعادة تسليحها في أقل من 30 دقيقة فقط، ما يمكن من تدمير مدينة صغيرة في ظرف دقائق”. وحدّثت المملكة المغربية في الآونة الأخيرة ترسانتها العسكرية على نحو واسع، إذ أبرمت صفقات عسكرية كبيرة مع دول حليفة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

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