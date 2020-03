شكرا لقرائتكم خبر عن Happens To Your Body Brainberries كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية، فحوى حوارٍ دار بين الأمير أحمد بن عبد العزيز شقيق الملك سلمان، وولي عهد السعودية السابق محمد بن نايف، والذي أرعب محمد بن سلمان، ولي العهد الحالي. والان مع نوافيكم بالتفاصيل

جديد اب برس​ Advertisements صحيفة “الغارديان” البريطانية، فحوى حوارٍ دار بين الأمير أحمد بن عبد العزيز شقيق الملك سلمان، وولي عهد السعودية السابق محمد بن نايف، والذي أرعب محمد بن سلمان، ولي العهد الحالي. وقالت الصحيفة في تقرير لها: “إن اعتقال الأميرين محمد بن نايف وأحمد بن عبد العزيز، جاء بعد حوار دار بينهما حول هيئة البيعة، واعتبره محمد بن سلمان، محاولة لمنعه من الوصول إلى العرش”. وأشارت إلى أن حوار أحمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف، نقل إلى الديوان الملكي السعودي، ووجّه “بن سلمان” بالقبض عليهما للتأكد من عملية نقل للسلطة حالة وفاة الملك سلمان. هذه المحادثة أرعبت محمد بن سلمان وأوضحت الصحيفة، أن الأميرين البارزين كانا يحاولان تعيين أحمد بن عبد العزيز، آخر أبناء الملك المؤسس؛ رئيسًا لمجلس البيعة، خاصة أن المجلس بدون رئيس الآن. وأردفت “الغارديان”: أنه “لو تم تعيين أحمد بن عبد العزيز رئيسًا لهيئة البيعة، فسيكون له تأثير على النقاشات داخل العائلة الحاكمة والنقاشات الدينية والقبلية، بشكل يفتح المجال أمام ترشيحات لقادة سعوديين جدد”. وأكدت الصحيفة، أن النقاشات بين الأمير أحمد بن عبد العزيز، والأمير محمد بن نايف، لم تخرج عن دائرة الكلام إلى خطة عمل أو تطوير خطة للإطاحة بولي العهد. وكان مجلس البيعة التابع للعائلة المالكة في السعودية “آل سعود” أداة مهمة في تسهيل تعيين محمد بن سلمان، وليًا للعهد عام 2017، وعزل ابن عمه محمد بن نايف. صحيفة “الغارديان” البريطانية، فحوى حوارٍ دار بين الأمير أحمد بن عبد العزيز شقيق الملك سلمان، وولي عهد السعودية السابق محمد بن نايف، والذي أرعب محمد بن سلمان، ولي العهد الحالي. وقالت الصحيفة في تقرير لها: “إن اعتقال الأميرين محمد بن نايف وأحمد بن عبد العزيز، جاء بعد حوار دار بينهما حول هيئة البيعة، واعتبره محمد بن سلمان، محاولة لمنعه من الوصول إلى العرش”. وأشارت إلى أن حوار أحمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف، نقل إلى الديوان الملكي السعودي، ووجّه “بن سلمان” بالقبض عليهما للتأكد من عملية نقل للسلطة حالة وفاة الملك سلمان. هذه المحادثة أرعبت محمد بن سلمان وأوضحت الصحيفة، أن الأميرين البارزين كانا يحاولان تعيين أحمد بن عبد العزيز، آخر أبناء الملك المؤسس؛ رئيسًا لمجلس البيعة، خاصة أن المجلس بدون رئيس الآن. وأردفت “الغارديان”: أنه “لو تم تعيين أحمد بن عبد العزيز رئيسًا لهيئة البيعة، فسيكون له تأثير على النقاشات داخل العائلة الحاكمة والنقاشات الدينية والقبلية، بشكل يفتح المجال أمام ترشيحات لقادة سعوديين جدد”. وأكدت الصحيفة، أن النقاشات بين الأمير أحمد بن عبد العزيز، والأمير محمد بن نايف، لم تخرج عن دائرة الكلام إلى خطة عمل أو تطوير خطة للإطاحة بولي العهد. وكان مجلس البيعة التابع للعائلة المالكة في السعودية “آل سعود” أداة مهمة في تسهيل تعيين محمد بن سلمان، وليًا للعهد عام 2017، وعزل ابن عمه محمد بن نايف.

