شكرا لقرائتكم خبر عن صادم .. ثعبان يبتلع نفسه بطريقة مروعة للغاية.. وحينما حالوا إنقاذه كانت المفاجأة (فيديو مرعب) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كان على ملجأ للزواحف في ولاية بنسلفانيا أن يحاول إنقاذ ثعبان ملك الكوبرا من نفسه مؤخرًا، حيث وجدوا بأنه يبتلع ذيله إذا لم يجد طعامًا، الجدير بالذكر أنه عادةً ما تأكل أفعى ملك الكوبرا الأفاعي بعضها (الأفاعي من نفس النوع) وأنها محصنة ضد سم الأفعي الجرسية والنحاسية.

ووفقا للفيديو الذي نشره Rothacker من محمية صديق الزواحف المنسية على صفحته على فيسبوك فإن موظفي المحمية اكتشفوا بأن ملوك الكوبرا خاصتهم يقومون بـ عض ذيولهم، لكنهم لا يبتلعونها، ومع ذلك قد يخطئ بعضهم ويبلع الذيل ويموت.

وقال روثاكر في الفيديو "ربما قد يروا في مرة ذيلهم الخاص، ويعتقدون بأنه ثعبانًا عليهم التخلص منه، قبل إدراكهم بأنهم قاموا بـ عض أنفسهم"، إنهم عادة لا يبتلعون أنفسهم، لكن اليوم نرى بعضهم قد يفعل"، لذا قدم روثاكر حلًا بسيطًا ربما يحقق نجاحًا في إنقاذهم.

بعد محاولة تثبيت فم الزواحف مفتوحًا، تمكن Rothacker وفقًا لموقع Geek من وضع بعض الفئران بين أنيابها بدلًا من الذيل وجعلها تتوقف عن ابتلاعه داخل القفص.

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