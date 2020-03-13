شكرا لقرائتكم خبر عن لبوة عملاقة تباغت حمار وحشي وتفترسة بضربة غادرة والأخير يستخدم حيلة ذكية ويقلب المعركة لصالحه وينتصر عليها بشكل مروع(فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت لقطات مثيرة لحظة محاولة هروب حمار الوحشي من مخالب أنثى الأسد بعد أن أعدت له كمين حين كان يعبر نهر كينيا.

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وتظهر لقطات أنثى الأسد المفترسة وهي قفز نحو الحمار الوحشي وتغرز مخالبه لفترة قصيرة بساقي الحمار الخلفية قبل أن يتمكن من الهرب وينطلق بعيدًا عن أذى أنثى الأسد المفترسة.

ويوضح الفيديو المنشور عبر صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنثى الأسد وهو تتربص بالحمار الوحشي بالقرب من نهر قبل أن يعبر الحمار المياه بأقدامه دون أن يعلم بالخطر المحدق به.

وحين اقترب الحمار من أنثى الأسد قفزت نحوه من مكان اختبائها خلف تل من الحشائش.

وعندما حاولت اثنى الاسد دب مخالبها في ساقي الحمار الوحشي قام برفصها وركلها قافزًا في المياه، ليهرب بعدها بعيدًا ويحبط محاولة افتراسه من قبل أنثى الأسد.

