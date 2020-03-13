شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان إصابة ‘‘محمد صلاح’’ بفيروس كورونا يهز الوطن العربي .. وبيان رسمي للسلطات المصرية بشأنه .. شاهد ما ورد فيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر مسئول بوزارة الشباب والرياضة حقيقة إصابة الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى بفيروس كورونا وفقا للتقارير الصحفية التي ترددت اليوم .

وقال المصدر إن وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحى يحرص دائما على الإطمئنان على سلامة الفرعون المصري محمد صلاح من المقربين منه وعبر رسائل على هاتفه الخاص ونجم منتخب مصر بصحة جيدة ولا صحة لما يتردد من تلك الشائعات المغرضة عن إصابة أسطورة كرة القدم المصرية والعالمية بالفيروس اللعين . أخبار جديدة من الخليج 365: Advertisements

وشدد المصدر أن نادي ليفربول لم يعلن أى شئ عن هذا الأمر وبالتالى ما يتردد لا يعدو كونه محاولة لركوب التريند ولكن لا يجب أن يكون على حساب صحة وسمعة فخر العرب محمد صلاح .

وتسبب فيروس كورونا، في إلغاء المؤتمر الصحفي للألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، للحديث عن مواجهة إيفرتون، المقرر لها، غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 30، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وذكرت صحيفة " ليفربول إيكو"، أنه تم إلغاء مؤتمر كلوب للحديث عن مباراة إيفرتون، بعد إصابة كلا من أرتيتا مدرب آرسنال وكالوم أودوي لاعب تشيلسي بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن تعقد رابطة الدوري الإنجليزي، اجتماعا طارئا، اليوم، االجمعة، لحسم مصير مسابقة الدروي الإنجليزي، بعد تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة، عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.



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