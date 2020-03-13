طبيب استشاري شهير يزف بشرى سارة للجميع ويكشف بالإسم عن العلاج الذي يقضي على فيروس كورونا (تفاصيل)

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وأكد"بدران" في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " أن تطهير الأسطح بالكلور والمطهرات نستطيع فعله في المنزل والمكتب ولكننا قد لا نستطيع تطبيقه في جميع الأماكن لكن يمكننا الاستعانة ببعض الأشياء البسيطة التي تساعدنا في قهر هذا الفيروس.
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وأضاف "بدران" أن النحاس يأتي في مقدمة المعادن التي تمتلك خصائص تجعلها قادرة على محاربة الفيروسات ومن ثم محاربة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19.
وأوضح "بدران" أن الأبحاث الطبية الحديثة توصلت إلى أن النحاس يمتلك خواص مضادة للميكروبات والفيروسات، كما أنه أحد المعادن التي أثبتت فاعليتها من قبل في مواجهة فيروس إيبولا القاتل.
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