“شاهد” إعلامية كويتية تفتح النار على فنانة شهيرة بسبب فستانها الفاضح:”شو ظل ما طلع للحين”

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - شنت الإعلامية الكويتية المعروفة مي العيدان هجوما عنيفا على الفنانة سيرين عبدالنور، بعد الظهور المثير للأخيرة في حضور حفل إطلاق منصة “شاهد.نت” بشكلها الجديد.

وكانت “عبدالنور” أحدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل بإطلالتها الفاضحة في الحفل حيث ظهرت بفستان اسود مكشوف الصدر بشكل فاضح عرضها لهجوم عنيف.

“العيدان” من جانبها نشرت صورة سيرين من الحفل عبر حسابها الخاص على Instagram وكتبت مهاجمة إياها بشدة: ‏‏ “سيرين عبد النور شو هالفستان شو ظل ما طلع للحين، الفستان متأكدة مو شاريته من لانجيري”.‏



ومي العيدان هي مقدمة برامج كويتية اشتهرت بنقدها الحاد والمثير للجدل في كثير من الأحيان ‏وهي من مواليد الكويت ‏لأب كويتي وأم مصرية.‏

يذكر أن سيرين عبد النور، شاركت في موسم رمضان 2019 من خلال مسلسل “الهيبة 3″، ‏وهو ‏من ‏إنتاح شركة صباح إخوان، ‏وبطولة تيم حسن، منى واصف، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين‎.‎

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