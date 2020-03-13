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صنعاء - ياسمين الخيامي - وزارة الصحة الاسرائيلية تباغت الصينيين وكل سكان العالم وتعلن رسميا ان هذه الوجبة اليمنية الشهيرة تقاوم فيروس كورونا القاتل وتمنع الاصابة به وتنصح بتناولها كل يوم (صورة)

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