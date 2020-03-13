شكرا لبحثكم عن خبر تنويه عاجل من البنك المركزي اليمني" تفاصيل" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر البنك المركزي اليمني، في العاصمة المؤقتة عدن" اليوم الجمعة" تنويها هام دعا إلى التعامل معه.

وبحسب بلاغ رسمي اصدره البنك فقد اوضحت قيادته ان محافظ البنك المركزي اليمني لايملك أي حساب على مواقع التواصل الاجتماعية.

واضاف التنويه : ينوه المركز الاعلامي بالبنك المركزي اليمني بعدم وجود أيّ حساب رسمي، أو شخصي، على شبكات التواصل الاجتماعية لمحافظ البنك المركزي اليمني الاستاذ / أحمد عبيد الفضلي.

واوضح أن أيّ حساب يظهر بإسم محافظ البنك هو مزور.. وبذلك نهيب بالجميع عدم اعتماد ما يُنشر في تلك الحسابات المزيفة، ونأكد بأن القناة الوحيدة لمحافظ البنك هي الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي اليمني على الأنترنت: