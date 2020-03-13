شكرا لبحثكم عن خبر لأول مرة في التاريخ أول دولة خليجية تصدم الجميع و تعلن ايقاف صلاة الجمعة والجماعة للصلوات الخمس و تغلق ابواب المساجد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت ايقاف صلاة الجماعة لجميع الفروض في المساجد ويكتفى برفع الأذان فقط وعلى المؤذنين ان يلحقو بالأذان قول (ألا صلوا في الرحال) وستكون ابواب المساجد مغلقة. ووفق الفتوى فإنه ”يجوز للمسلمين صلاة يوم الجمعة في منازلهم، وسقوطها عنهم في المساجد والجوامع عند الأوبئة“.وبناء على الفتوى، أوقفت ”الأوقاف“ خطبة وصلاة الجمعة والجماعة اليوم لأول مرة في تاريخ الكويت، لافتة إلى أن ”على المسلم صلاة الظهر في بيته“، وذلك تزامنا مع الإجراءات المشددة في مكافحة فيروس ”كورونا“ بالبلاد.

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