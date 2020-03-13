شكرا لبحثكم عن خبر ضمن اجراءاتها الاحترازية.. السعودية تمنع طيران اليمنية من الهبوط بمطار جدة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر ملاحية في مطار سيئون الدولي بأن طائرة اليمنية عادت بعد اقلاعها بساعات كانت متجهة الى مطار جدة الدولي ، وذلك ضمن التدابير الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا .
واضاف المصدر بأن طائرة اليمنية عادت قبل هبوطها مع مسافريها في مدرج مطار جدة ، وعادت مباشرة الى مطار سيئون الدولي،
وكانت السلطات السعودية قد اغلقت قبل اسبوع منفذ الوديعة البري أمام المسافرين اليمنيين .
تجدر الإشارة إلى ان هناك المئات من المغتربين اليمنيين الذين عادوا الى اليمن خلال الفترات الماضية وقد تنتهي اقاماتهم ويفقدون مصدر أعمالهم في حال استمرت السعودية باغلاق جميع المنافذ في وجوههم.
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