شكرا لبحثكم عن خبر تربية الحوثي تعلن موعد انتهاء العام الدراسي في المحافظات الخاضعة لسيطرتها بسبب كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة الحوثيين بصنعاء (غير المعترف بها) موعد نهاية العام الدراسي 2019-2020 في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم.

وحددت التربية موعد انتهاء الدراسة للفصل الدراسي الثاني يوم الأربعاء الموافق 25 مارس الجاري على أن تبدأ الإختبارات النهائية لجميع صفوف النقل يوم السبت الموافق 28 مارس الجاري.

ويأتي اتخاذ هذا القرار والتسريع في انهاء العام الدراسي الحالي كإجراء احترازي نتيجة إنتشار فيروس كورونا في الدول المجاورة وعدد من دول الشرق الأوسط ،حسبما قالته التربية والتعليم بصنعاء.

يذكر ان دولا عربية وغير عربية وصلها فيروس كورونا اعلنت ايقاف الدراسة حتى اشعار آخر بسبب تفشي فيروس كورونا.