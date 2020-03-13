شكرا لبحثكم عن خبر أول تعليق من الإمارات بعد منع عودة "الانتقالي" إلى عدن.. ماذا قالت؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال وزير الدولة للشؤون خارجية الإمارات أنور قرقاش، مساء الخميس، إن بلاده تدعم جهود السعودية لتطبيق اتفاق الرياض بين الأطراف اليمنية. ودعا المسؤول الإماراتي في تغريدة على "تويتر"، الأطراف اليمنية إلى التعاون الإيجابي مع الجهود السعودية وتهيئة الظروف لتنفيذ اتفاق الرياض بنجاح.

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