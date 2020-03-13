شكرا لبحثكم عن خبر كورونا يسبب عاقبة خطيرة للرجال والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أوصت السلطات الصينية جميع الأشخاص المصابين بفيروس كورونا بالإضافة إلى من تعافى منه أن يجتازوا تحليل العقم على وجه السرعة، حيث تم نشر معلومات من قبل حكومة مقاطعة هوبي، التي تعتبر مركز انتشار الوباء العالمي.

يشار إلى أن سلطات المقاطعة، قامت في وقت لاحق، بحذف البيان من موقعها، ولكن تم انتشاره بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في الوثيقة على موقع حكومة المقاطعة الإلكتروني أن فيروس كورونا يمكن أن يكون ضارا على خصوبة الرجال، حيث تم إعداد الدراسة من قبل فريق بحثي من مركز الطب التناسلي في مستشفى تونغجي في ووهان.

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ووفقا للصحيفة الصينية " South China Morning Post" التي نقلت نص الوثيقة فإن الأطباء أشاروا إلى أن الفيروس كورونا يشبه جينياً فيروس سارس، حيث يمكن أن يؤدي إلى التهاب الخصيتين، وبدوره يسبب خطرا على الحيوانات المنوية وربما العقم.

وأضافت الصحيفة "يجب على الرجال مراجعة الطبيب بأقرب وقت ممكن، لاكتشاف المشكلة بسرعة ومعالجتها بأقرب وقت ممكن".

ورفضت سلطات مقاطعة هوبي توضيح سبب حذف الوثيقة في وقت لاحق. وقال الطبيب، تشي غوانغ تشون، أن العدوى الفيروسية غالبًا ما تسبب مشاكل في الجهاز التناسلي الذكري.

وأضاف الطبيب "لقد ثبت أن العديد من الفيروسات تؤثر على خصوبة الذكور، بما في ذلك تلك التي تسبب التهاب الكبد"، مضيفا أن ثلث المرضى الذين يعانون من النكاف (مرض فيروسي يسببه فيروس النكاف) يصابون بالتهاب الخصية وفي بعض الحالات تصبح الخصيتان أصغر مما يؤدي إلى العقم.