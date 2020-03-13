عاجل: الضالع تزف اليوم 8 شهداء من ابطالها الشجعان في معارك الشرف والبطولة ( اسماء )

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يزيد بن سلمان - شبوة - الضالع سطرت وتسطر اروع الانتصارات وتزف اليوم 8 من ابطالها الشجعان شهداء في معارك الشرف والبطولة في جبهة الجب وخاضت القوات الجنوبية منذ منتصف ليلة امس مواجهات عنيفة استخدمت فيها مختلف الاسلحة الثقيلة على امتداد الجبهات الحدودية، واستمرت المواجهات قرابة 10 ساعات, حشدت فيها مليشيات الحوثي قوات كبيرة لكنها انكسرت امام صمود واستسبال ابطال القوات الجنوبية ، وتكبدت خلالها خسائر فادحة في العتاد والارواح اسماء شهداء القوات الجنوبية في الضالع 1- الشهيد البطل فضل علي بن مقبل 2- الشهيد البطل محمد محسن القاحل 3- الشهيد البطل عمر محمد ناجي Advertisements 4- الشهيد البطل ناجي البرطي 5- الشهيد البطل مختار صالح علي 6 – الشهيد البطل صالح علي محمد الملقب شويجر 7- الشهيد البطل قاسم مطيع صالح 8- الشهيد البطل إسامه الصبيحي رحمة تغشاكم شهدائنا الأبطال

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