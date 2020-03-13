شكرا لبحثكم عن خبر إرتفاع حاد في فارق صرف الدولار بين صنعاء وعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بحسب ما ورد لينا من المصادر المصرفية حول احدث أسعار لصرف وبيع العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني فقد شهدت ارتفاعاً اليوم الجمعة 13-3-2020، في عدن وصنعاء. وجاءت اسعار الصرف بالنسبة للريال السعودي والدولار الامريكي في صنعاء وعدن كالتالي: الاسعار في عدن: الشراء: الدولار الأمريكي: 655 الريال السعودي: 172.5 البيع: الدولار الأمريكي: 660 الريال السعودي: 173.5 Advertisements اسعار الصرف في صنعاء: الشراء: الدولار الأمريكي: 597 الريال السعودي: 157.5 البيع: الدولار الأمريكي: 600 الريال السعودي: 158.2

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