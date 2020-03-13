شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقاتلات التحالف تستهدف تجمعا للمليشيا في حيران بحجة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مارس 2020 الخليج 365 ـ حجة Advertisements قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الجمعة، 13/آذار/2020، تجمعا لمسلحي مليشيا الحوثي في محافظة حجة شمال غربي اليمن. وقالت مصادر محلية لـ"الخليج 365" إن المقاتلات الحربية استهدفت بغارة جوية تجمعا حوثيا في منطقة الطينة التابعة لمديرية حيران بالمحافظة. ورجحت المصادر سقوط قتلى وجرحى من مسلحي المليشيا جراء القصف الجوي. وكثف التحالف غاراته على أهداف حوثية في عدد من المحافظات خلال الساعات الماضية.

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