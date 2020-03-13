- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقاتلات التحالف تستهدف تجمعا للمليشيا في حيران بحجة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مارس 2020
الخليج 365 ـ حجة
قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الجمعة، 13/آذار/2020، تجمعا لمسلحي مليشيا الحوثي في محافظة حجة شمال غربي اليمن.
وقالت مصادر محلية لـ"الخليج 365" إن المقاتلات الحربية استهدفت بغارة جوية تجمعا حوثيا في منطقة الطينة التابعة لمديرية حيران بالمحافظة.
ورجحت المصادر سقوط قتلى وجرحى من مسلحي المليشيا جراء القصف الجوي.
وكثف التحالف غاراته على أهداف حوثية في عدد من المحافظات خلال الساعات الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر مقاتلات التحالف تستهدف تجمعا للمليشيا في حيران بحجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.