تهديد أمريكي بوقف المساعدات في مناطق سيطرة الحوثيين خلال 15 يوما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مارس 2020

الخليج 365 ـ متابعات

قالت السفيرة الأميركية بالأمم المتحدة، كيلي كرافت، إن بلادها ستوقف دعم برامج المساعدات لمناطق سيطرة الحوثيين باليمن خلال خمسة عشر يوماً، مع بعض الاستثناءات، وذلك بحال لم تقدم جماعة الحوثي الضمانات والإثباتات اللازمة بأن الحوثيين رفعوا القيود التي يفرضونها على المنظمات الإنسانية بما فيها الأمم المتحدة.

تصريحات السفيرة الأميركية جاءت خلال جلسة مجلس الأمن الشهرية التي عقدت لنقاش الوضع في اليمن.

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وقدم كل من مبعوث الأمين للأمم المتحدة مارتن غريفيث، ومساعد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ونائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، رامش راجاسنغام، إحاطتهما كذلك بخصوص آخر التطورات على صعيد الملفات السياسية والإنسانية في اليمن.

وقال راجاسنغام "لقد حافظت الأمم المتحدة على الشفافية خلال تقاريرها الشهرية فيما يخص وصول المساعدات الإنسانية والعقبات التي نواجها في عملنا الإنساني. لم يعد من الممكن التبرير أو الدفاع عن تلك القيود في الشمال (المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون). يتفق الجميع على الحاجة لنهج جديد لمواجهة ذلك".

وأضاف أن الأمم المتحدة كثفت الحوار مع الجهات المعنية على الأرض لضمان توفير الظروف المناسبة لتسهيل تقديم المساعدات.

وتابع "كما قلنا الشهر الماضي فإن (الحوثيين) وافقوا على إلغاء الضرائب المقترحة بنسبة إثنين بالمئة على مشاريع المنظمات غير الحكومية".

وأكد في الوقت ذاته أن شروطاً جديدة ظهرت بعد التوصل لاتفاق بين منظمة الغذاء العالمي والحوثيين لبدء عمليات إعادة التوجيه والتسجيل البيومتري بالبصمات، للحصول على مساعدات غذائية.

وعبر عن إحباطه لإثارة قضايا فنية وغيرها في اللحظات الأخيرة بعد التوصل لاتفاق قبيل بدء التنفيذ، وخاصة أن ذلك جاء بعد ثمانية أشهر من المفاوضات.