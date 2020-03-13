شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل السعودي يثلج صدور كل المقيميين في المملكة ويعلن عن مكرمة ملكية سارة.. وإعلان حكومي رسمي بشأنها ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، عن حصول جميع الإعلاميين اليمنيين على مكرمة خاصة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال الإرياني، إن "المكرمة تتمثل في علاج جميع الصحفيين والإعلاميين وعائلاتهم وأقربائهم من الدرجة الأولى (الأب،الأم،الزوجة،الأطفال)".

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وأشار إلى أن "المكرمة تشمل جميع الإعلاميين سواء كانوا موظفين في وزارة الإعلام أو في المؤسسات الاعلامية الحكومية أو القنوات القضائية الداعمة للشرعية أو الصحفيين المتواجدين بالمملكة"، موضحا أن "هذه المكرمة تمت بالتنسيق مع وزارة الإعلام السعودية، وسيسري مفعولها ابتداء من اليوم الاثنين".