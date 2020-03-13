شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اشتداد المواجهات بين المقاومة والمليشيا في قعطبة بالضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخليج 365 ـ الضالع

اشتدت المواجهات، اليوم الجمعة، في مختلف جبهات شمال غربي الضالع، بين القوات المشتركة مسنودة بالمقاومة الجنوبية، ومليشيا الحوثي الارهابية المدعومة ايرانيا.

وأكد مصدر عسكري أن مواجهات عنيفة تجددت ليل الخميس، بين القوات المشتركة والمليشيا الحوثية في جبهات الفاخر والخرازة وبتار والجُب، على شمال وغرب وجنوب مدينة الفاخر، بمديرية قعطبة.

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ووفق المصدر، فان مواجهات اليوم، واحدة من اشرس المعارك التي تشهدها جبهات الفاخر، في محاولة من المليشيا التقدم بوقت واحد في جميعها محاولة احراز اي تقدم.

وأضاف أن المعارك التي مازالت في اوجها يستخدم فيها الطرفين الاسلحة المتوسطة والثقيلة والاسلحة الرشاشة والمدفعية.

وطبقا للمصدر، تحاول المليشيا الحوثية التقدم نحو معسكر الجب الاستراتيجي، تحت غطاء ناري كثيف، لتمتد المواجهات الى محيط منطقة صبيرة في جبهة بتار، غربا، ولكمة عثمان والخرازة شمالا.

وقال ان مدفعية المشتركة قصفت اهدافا وتجمعات حوثية على تخوم بتار وحبيل العبدي وصبيرة، فيما مدفعية المليشيا تستهدف بشكل هستيري مناطق ماهولة بالسكان في مناطق عدة بالفاخر والجب وحجر.

ولفت الى ان خسائر فادحة في الارواح والعتاد ستمنى بها عناصر المليشيا الحوثية مع طلوع نهار الجمعة.