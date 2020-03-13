شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في نهم شرقي صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مارس 2020 الخليج 365 ـ صنعاء Advertisements قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الجمعة، 13/آذار/2020، أهدافا لمليشيا الحوثي في مديرية نهم شرقي صنعاء. وقالت مصادر محلية لـ"الخليج 365" إن أهدافا عسكرية للمليشيا في المديرية تعرضت لقصف جوي عنيف. وأضافت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المديرية التي سيطرت عليها المليشيا الشهر الماضي. وكثف التحالف غاراته على مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا في عدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات الماضية.

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