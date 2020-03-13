مجلي: القوات الحكومية تسيطر على 75% من مساحة الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مارس 2020

الخليج 365 ـ متابعات

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قال المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية عبده مجلي، إن جماعة الحوثي تلقت هزيمة قاسية في جبهات (مديرية) خب والشغف بالجوف المحاذية للسعودية وتكبدت عشرات القتلى والجرحى في عملية استدراج ناجحة.

ونقل موقع سبتمبر نت عن مجلي قوله إن العملية "جاءت ردا على تصعيد المليشيا ومحاولتها التسلل لمناطق اليتمة والمهاشمة".

ولفت مجلي الى أن "الجيش الوطني يسيطر على 85% من مساحة مديرية خب الشعف و75 % من مساحة محافظة الجوف".

هذا وتشهد عدة جبهات في محافظة الجوف معارك عنيفة بين القوات الحكومية، ومسلحي الحوثي، كبدت الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، حسب بيانات سابقة للجيش.