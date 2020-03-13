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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طيران "اليمنية" يوقف الرحلات إلى السعودية 14 يوما بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مارس 2020
الخليج 365 ـ متابعات
نقلت صحيفة "عدن الغد" عن مصدر في طيران "اليمنية" قوله إن المطارات اليمنية ستغلق أبوابها فيما يخص الرحلات المغادرة والقادمة من المملكة العربية 14 يوما كاملة.
وأوضح المصدر أن طيران اليمنية أوقف رحلاته المغادرة إلى المملكة ابتدأ من يوم الجمعة على أن يستمر الحظر 14 يوما كاملة .
ولفت المصدر إلى أن هذه الإجراءات اتخذت بسبب تفشي وباء كورونا.
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