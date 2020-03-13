بومبيو: لن تتهاون الولايات المتحدة مع الهجمات التي تدعمها إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مارس 2020

الخليج 365 ـ متابعات

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قال وزير الخارجية الأمريكي، بومبيو، إن الولايات المتحدة لن تتسامح مع الهجوم المميت على قاعدة معسكر التاجي في #العراق.

وأضاف، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، 13/آذار/2020: اتفقت مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب على وجوب محاسبة المسؤولين عن ذلك.

وتابع: لن تتهاون الولايات المتحدة مع الهجمات التي تدعمها #إيران ضد شعبنا ومصالحنا وحلفائنا.

وأكد الوزير الأمريكي أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، بينما نعمل مع شركائنا لتقديم الجناة إلى العدالة، والحفاظ على الردع.