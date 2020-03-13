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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بومبيو: لن تتهاون الولايات المتحدة مع الهجمات التي تدعمها إيران والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مارس 2020
الخليج 365 ـ متابعات
قال وزير الخارجية الأمريكي، بومبيو، إن الولايات المتحدة لن تتسامح مع الهجوم المميت على قاعدة معسكر التاجي في #العراق.
وأضاف، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، 13/آذار/2020: اتفقت مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب على وجوب محاسبة المسؤولين عن ذلك.
وتابع: لن تتهاون الولايات المتحدة مع الهجمات التي تدعمها #إيران ضد شعبنا ومصالحنا وحلفائنا.
وأكد الوزير الأمريكي أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، بينما نعمل مع شركائنا لتقديم الجناة إلى العدالة، والحفاظ على الردع.
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