شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر تحديث مسائي لأسعار صرف العملات بصنعاء وعدن اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مارس 2020 فيما يلي آخر تحديث لأسعار الصرف في صنعاء وعدن مساء اليوم الجمعة، 13/آذار/2020، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار الصرف في صنعاء الريال السعودي شراء: 157 - 157.4 بيع: 157.7 - 157.8 الدولار الاميركي شراء: 596- 595 Advertisements بيع: 599 - 598 أسعار الصرف في عدن الريال السعودي شراء: 172 بيع: 173 الدولار الاميركي شراء: 653 بيع 660

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