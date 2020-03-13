شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : الحكومة السعودية تثلج صدور جميع المواطنين بقرار تاريخي انتضروه منذ 60 عاماً ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بشرت الحكومة السعودية، اليوم الخميس، المواطنين بقرار تاريخي، غاب عنهم منذ 60 عاما.



و نشر وزير الثقافة السعودي، الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، تغريدة، يعلن فيها عن توصل وزارة الثقافة لاتفاق تعاون مع وزارة التعليم السعودية.

جديد "الخليج 365"

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وينص الاتفاق الجديد على إشراف وزارة الثقافة السعودية، على عودة الموسيقى والمسرح والفنون إلى المدارس السعودية.



​ويشير الاتفاق إلى “الاتفاق المبدئي للتعاون بين وزارتي الثقافة والتعليم، على إدراج الثقافة والفنون في مناهج التعليم العام والأهلي، ونقل تصاريح إقامة الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية إلى وزارة الثقافة”.



كما ينص الاتفاق على “تفعيل واستخدام وتشغيل مرافق وزارة التعليم كالمسارح المدرسية والجامعية”.



ونشر بعدها الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، صورة لفرقة موسيقية داخل مدرسة سعودية، يرجع تاريخها إلى نحو 60 عاما.



وأرفق الأمير السعودي، الصورة بتعليق قال فيه: “أيامٌ جميلةٌ؛ ستعود”.



​وبالعودة إلى تاريخ نشر تلك الصورة، وجد أنها نشرت في قناة العربية، ويرجع تاريخها إلى مدارس الثغر في جدة، إبان حقبة الستينيات.



ويظهر في الصورة أكثر من 20 طالبا يعزفون على مختلف أنواع الآلات الموسيقية كالبيانو والغيتار والربابة والطبل والدف.



كما قالت إن تلك الفرق الموسيقية المدرسية، سبق لها واستقبلت عدد الرؤساء والزعماء، مثل رئيس السودان الأسبق، إسماعيل الأزهري، والرئيس التونسي الأسبق، الحبيب بورقيبة، ورئيس لبنان الأسبق، شارل الحلو، والملاكم الأمريكي الشهير، محمد علي كلاي، خلال زيارتهم إلى السعودية.