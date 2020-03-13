ورد الان : اطلاق تحذير عاجل من السلطات السعودية بمحافظة جدة لكل المواطنين والمقيميين ...شاهد

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عدن - ياسمين التهامي - وجه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، بإغلاق شاطئ الإسكندرية ومنع السباحة فيه مؤقتاً، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس “كورونا”. وقالت أمانة محافظة إنها اتخذت الإجراءات المطلوبة بالغلق بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية، والجهات المختصة.

يذكر أن الأمانة اتخذت عدة إجراءات لمنع تفشي الفيروس منها تنظيم حملات لمراقبة تطبيق الاشتراطات الصحية بالمطاعم والمحلات التجارية، ومنع تداول الشيشة والمعسل بالمقاهي، إلى جانب تطهير ألعاب الأطفال بالحدائق العامة ومرافق الواجهة البحرية ودورات المياه العامة وغيرها. جديد "الخليج 365" Advertisements

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