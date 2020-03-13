شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت مستشفى الخليج الدولي مستمرة ..جراحة المخ والاعصاب على يد امهر المختصصين العرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استمرارا لجهود مستشفى الخليج الدولي بتقديم الخدمات الطبية المتميزة. وتسهيل الحصول على الرعاية الطبية الكاملة بعيدا عن اعباء السفر للخارج يعلن مستشفى الخليج الدولي عن ....... جديد "الخليج 365" Advertisements مستشفى الخليج الدولي د/ حسين احمد المسلم استشاري امراض المخ والاعصاب يقوم : باجراء عمليات: استئصال الاورام ، تطعيم عظم الجمجمة ، تركيب جهاز التصريف ( الشنت الدماغي )الانزلاقات الغضروفية للعنق والعمود الفقري ،رفع كسور الجمجمة ،نزيف الام الجافية ، استخراج النزيف من الدماغ، تركيب غضاريف صناعية، تثبيت كسور العنق والعمود الفقري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مفاجآت مستشفى الخليج الدولي مستمرة ..جراحة المخ والاعصاب على يد امهر المختصصين العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.