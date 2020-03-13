شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب ضباط الاتصال علـّۓ كتابة قصص النجاح بتعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعز. .

اختتمت امس الخميس بتعز دورة تدريبية حول كتابة قصص النجاح ضمن مشروع الاستجابة الطارئة للإعلام اليمني الذي تنفذة الوكالة الفرنسية لتنمية الاعلام بالتعاون مع مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي وبتمويل من الاتحاد الاوروبي .

جديد "الخليج 365"

Advertisements

وفي ختام الدورة ، التي استمرت ثلاثة ايام واستهدفت عشرة من ضباط الاتصال في منظمات المجتمع المدني العاملة في المجال الانساني ، قال محمد اسماعيل ، المدير التنفيذي للمركز ، أن التدريب ياتي ضمن برنامج يستهدف عدد من الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني العاملة في المجال الانساني بهدف تمكين الصحفيين اليمنيين والمنظمات من أجل دور فعال في دعم الجهود الإنسانية وعملية السلام باليمن

تقول رشيدة الزيادي ، وهي احدى المشاركات في الدورة التدريبية :" ان هذه الدورة التدريبية في غاية الاهمية بالنسبة لي ، لم اعرف حجم الاحتياج لها الا بعد ان انتهيت منها ، حيث استطعنا ان نتعرف على تقنيات واساليب تحديد قصص النجاح وطرق تناولها بطريقة محترفة "

عبد الله فائد ، احد المشاركين ، يقول :" لقد لامست الدورة احتياجاتنا كصحفيين نعمل في منطمات إنسانية ونتعامل مع مشاريع ولنا اتصال مباشر مع الجمهور ولاشك ان هناك العديد من القصص التي تستحق ان يتم تناولها بصورة جيدة "

وكانت الدورة التدريبية قد تناولت أساليب وتقنيات الحصول على قصص النجاح على أرض الواقع والفروق بينها وبين قصص نجاح مشاريع المنظمات.

كما تناولت الدورة أهمية الحشد الإعلامي للقضايا الإنسانية، وما الأدوار المناطة بالمنظمات ووسائل الإعلام في نقل القصص الإنسانية لا سيما قصص الإلهام والنجاح .