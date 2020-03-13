شكرا لمتابعة خبر عن شاهد في الفيديو.. مذيعة جديدة تظهر وتخطف الانظار على قناة الجزيرة .. ومتابعون: “حورية الأرض“ جمعت بين جمالين وأطاحت بالإعلامية “علا الفارس“ (فيديو)" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

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