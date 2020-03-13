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عدن - ياسمين التهامي - الجمعة 13-03-2020? - آخر تحديث الجمعة 13-3-2020? مشهد مهيب جندي من جنود اللة ينجز مهمة نظافة الحرم جديد اب برس​ Advertisements إمارة منطقة مكة المكرمة، مقطع فيديو، لأمطار الخير وهي تهطل على الحرم المكي اليوم الجمعة. وأوضح المقطع، مشهدًا مهيبًا للأمطار أثناء هطولها على الحرم الشريف، في ظل طواف ضيوف الرحمن. إمارة منطقة مكة المكرمة، مقطع فيديو، لأمطار الخير وهي تهطل على الحرم المكي اليوم الجمعة. وأوضح المقطع، مشهدًا مهيبًا للأمطار أثناء هطولها على الحرم الشريف، في ظل طواف ضيوف الرحمن.

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