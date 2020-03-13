شكرا لقرائتكم خبر عن حمام مكة يفاجئن الجميع ويقمن بهذا التحرك فور اغلاق الكعبة المشرفة وتوقيف الطواف حولها ..شاهد فيديو مُذهل للجميع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وثّق أحد زوار المسجد الحرام، مقطع فيديو يظهر فيه أسراب من الحمام وهو يحلق حول الكعبة المشرفة بشكل دائري كما يطوف الحجاج والمعتمرون حول الكعبة.

أخبار جديدة من الخليج 365:

Advertisements

وأظهر المقطع؛ أسراب الحمام وهو يحلق فوق المسجد الحرام حول الكعبة المشرفة بشكل دائري، في منظر رباني بديع يسر الناظرين.

وبحسب المعلومات فإن الحمام لا يتخذ مكانًا للتعشيش أو المبيت داخل الحرم المكي الشريف، ويحظى بمعاملة خاصة ولا يجوز لأي أحد قتله أو إخافته أو تنفيره أو تكسير بيضه بغرض طرد العش من محيط المسجد الحرام.

ويُطلق على أسراب الحمام تلك العديد من الأسماء منها، "روفان وهو نهر من أنهار الجنة"، ويطلق عليه أيضًا الحمام المكي وحمام رب البيت وحمام الحمى.

ومؤخرا أوقفت السلطات السعودية فتح الحرمين الشريفين أمام الزوار والمعتمرين بحجة الاحتراز من فيروس كورونا.