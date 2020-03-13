شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الوجبة تُقيك من مرض السكر الى الأبد اذا تناولتها في الصباح الباكر وبشكل منتظم..تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذرت دراسة ألمانية حديثة من إهمال وجبة الفطور، الذي يرفع احتمال الإصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة الثلث.

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وقال الباحثون، إن الذين يتجاوزون وجباتهم الصباحية عرضةً بأكثر من 33% للإصابة بالسكري من النوع الثاني، بعد لتحليل بيانات حوالي 100 ألف شخص.

وبالنسبة للذي يتجنب تناول وجبة الفطور أربع مرات في الأسبوع على الأقل، يرتفع الخطر بـ55% مقارنةً مع الذين يتناولون فطور الصباح بانتظام.

ويعتقد الخبراء، أن سبب ذلك هو أن الذين لا يتناولون الفطور، أكثر عرضة لتناول وجبة خفيفة في وقت لاحق من اليوم، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج بعد جمع نتائج 6 دراسات سابقة لاستكشاف تأثير النظام الغذائي على مرض السكري لدى 96 ألف مشارك.

وقالت الدكتورة سابرينا شليسنغر من مركز الأمراض السكرية الألماني في دوسلدورف، إنه يُعتقد أن 30% من الناس حول العالم لا يتناولون الفطور.

ومن المفارقات أن الذين يعانون من زيادة الوزن، أكثر عرضة لإغفال وجب الصباح، لأنهم يعتقدون خطأ أن ذلك سيقلل السعرات الحرارية التي يتناولونها.

وأضافت الدكتورة شليسنغر "نعتقد أن الذين يهملون الفطور يحصلون على المزيد من الوجبات الخفيفة خلال اليوم، ويأكلون المزيد من السعرات الحرارية بشكل عام".