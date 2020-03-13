شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة تكتشف أن الطعام يتحول بداخلها إلى ‘‘كحول’’ وهذا ما تفعله بعد كل وجبة في حالة سُكر.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شخّص أطباء حالة فتاة أمريكية تدعى أليسا كليش، بأنها مصابة بمرض نادر يحول الطعام بداخلها إلى كحول. أخبار جديدة من الخليج 365: Advertisements وتابع الأطباء، أن هذه الحالة تسمى "متلازمة الجعة التلقائية"، والتي تعمل على تحويل الكربوهيدرات والسكريات التي تهضمها إلى كحول، واعتقدوا أن ذلك يرجع إلى تناولها مضادات حيوية في مرحلة من حياتها. وقالت والدة أليسا كليش، البالغة من العمر 26 عاما، إنها لاحظت دخول ابنتها في نوبات ضحك هستيري، كما لو كانت في حالة سكر. وتابعت الأم أنها اشتمت رائحة أنفاسها رائحة الفاكهة موضحة أنها لم تكن تشرب الكحول.

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