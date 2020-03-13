شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لن تصدق كيف كانت النهاية.. شاب يمني يصارع أسد.. وينظفه إجباريًا بالماء والصابون ( فيديو صادم ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاب يمنى يروض أسدا بكل شجاعة ويقوم بتنظيفة

ويظهر الفيديو محاولات مستميتة من قبل الأسد للهروب من الشاب إلا أن الشاب أظهر مدى قوته في السيطرة عليه. جديد "الخليج 365" Advertisements

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