شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير خطير ومرعب.. اذا ظهرت هذة العلامات في أظافرك فانه مؤشر خطير بإصابتك بإنسداد الشرايين وأمراض القلب ( تعرف عليها ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نمو الأظافر وقصّها يجعلها موضع مراقبة دائمة، وهي جزء أساسي من المظهر الأنيق. لكن هل تعلم أن للخطوط الرأسية والأفقية التي تظهر على الأظافر دلالة صحية؟ إليك ما تعنيه:

الخطوط الرأسية.

تفيد التقارير الطبية بأن 20 بالمائة من البالغين لديهم خطوط رأسية على الأظافر، وأن معظم هذه الحالات يرتبط بالشيخوخة. ونتيجة التقدم في العمر يزداد جفاف البشرة والأظافر، ويحدث تشقق لطبقة لون الظفر، لذلك يساعد الترطيب بالكريمات واللوشن على إبطاء هذه الحالة.

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كذلك قد تكون هذه الخطوط علامة على نقص أحد المغذيات، مثل فيتامين "إي"، أو نقص الحديد (الأنيميا)، أو كإشارة مبكرة على وجود انسداد في الشرايين والأوعية الدموية قد يهدد صحة القلب لاحقاً.

الخطوط الأفقية.

تظهر الخطوط الأفقية عندما يتقوف نمو الظفر أو يتباطأ النمو، ويكون ذلك بسبب الحوادث والإصابات، أو الإفراط في استخدام طلاء الأظافر والمواد الكيميائية المزيلة للطلاء.