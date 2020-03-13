شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف عليه.. اول صورة واضحة لخطيب الأميرة الهاشمية "شقيقة ملك الأردن" ( شاهد ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت صحيفة The Daily Mail البريطانية أن الأخت غير الشقيقة لملك الأردن الملك عبدالله، تمت خطبتها لصحفي بريطاني.



ومن المقرر أن تتزوج الأميرة راية بنت الحسين (33 سنة) حفيد روالد دال، نيد دونوفان (25 عاماً) وهو صحفي بريطاني.

وأعلن الخبر الديوان الملكي الهاشمي، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية بترا.

جديد "الخليج 365"

Advertisements



فيما شارك نيد الخبر على تويتر، وكتب: «يسعدني أن أشارككم جميعاً نبأ ساراً للغاية».

وجاء في البيان: «يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن خطبة صاحبة السمو الملكي الأميرة راية بنت الحسين على السيد فارس نيد دونوفان، التي تمت يوم السبت الموافق 26 أكتوبر/تشرين الأول عام 2019. ويقدم الديوان الملكي الهاشمي خالص تهانيه لصاحبة السمو الملكي الأميرة راية وللسيد دونوفان بهذه المناسبة.

والأميرة راية، المولودة في عمّان عام 1986، لجلالة الملك الراحل الحسين بن طلال وجلالة الملكة نور. وهي حاصلة على الماجستير بالدراسات اليابانية من جامعة أدنبرة في أسكتلندا، ودرجة ماجستير ثانية من جامعة كولومبيا في نيويورك بالأدب الياباني، وتدرس حالياً الدكتوراه في الأدب الياباني قبل العصر الحديث في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس».

تُظهر المواقع الخاصة بنيد على الإنترنت أنه كان يعمل مع صحيفة The Daily Mailوموقع Buzzfeed ومجلة The Spectator، فضلاً عن ظهوره في برنامج عن الأحداث الجارية في BBC.



وبعد إعلانه أنه متاح للعمل في الهند، ذكر أنه سينتقل قريباً إلى الأردن.



تجب الإشارة إلى أن نيد هو حفيد الروائي البريطاني الشهير روالد دال، وابن الروائية شانتال صوفيا «تيسا دال»، التي هي ابنة روالد والممثلة الأمريكية باتريسيا نيل.

وراية هي الابنة الصغرى للملك الراحل حسين ملك الأردن والملكة نور، وهي الأخت غير الشقيقة للعاهل الأردني الملك عبدالله والأميرة هيا.

لكن حالة من الجدل انتشرت بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد نشر الإعلامي الإسرائيلي "إيدي كوهين" منشور على صفحته يدعي أن خطيب أخت ملك الأردن "مسيحي".

ووفقًا لتعاليم الدين الإسلامي فإنه لا يجوز زواج المسلمة بغير مسلم، وإذا تم هذا الزواج يعتبر باطلًا وعلاقتها معه تعد "زنا".

لكن البعض شكك في الأمر مستبعدًا أن تتزوج "الهاشمية" التي يعود نسبها للنبي صلى الله عليه وسلم، بشخص مسيحي، فيما لم تظهر دلائل مؤكدة تؤكد مزاعم الإعلامي الإسرائيلي بأن خطيبها مسيحي ولم يعتنق الإسلام.