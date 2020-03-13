“شاهد” مي العيدان تفجر مفاجأة من العيار الثقيل وتجلط الإماراتيين: أصولكم ليست عربية وكورونا متفشي في الإمارات لهذا السبب الصادم

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الرياض - محمد هويدي - أثارت الإعلامية الكويتية مي العيدان، غضب الإماراتيين بعد تغريدة لها كشفت خلالها تفشي فيروس كورونا في الإمارات بشكل كبير.

وقالت العيدان إن هناك تكتيم أمني وصحي وإعلامي حول ذلك، حتى لا تُضرب السياحة في البلاد.

وأشارت الاعلامية الكويتية مي العيدان إلى أن فيروس كورونا متفشي بشكل كبير في الإمارات، والسبب أن غالبية الشعب الإماراتي (إيراني) رايح جاي على إيران، مشككة في الوقت ذاته بأصول الشعب الاماراتي.

وأثارت تلك التصريحات ردود فعل غاضبة في صفوف الاماراتيين، معتبرين بأن ما قالته مي العيدان هو اهانة لشعب الإمارات، مطالبين في ذات الوقت السفير الكويتي في الامارات بضرورة أخذ الإجراءات القانونية بحق الصحفية الكويتية العيدان، التي تطاولت على الشعب الإماراتي من وجهة نظرهم.



ويقول المدوّن الإماراتي فلاح الكبيسي عبر حسابه في إنستجرام، في فيديو له رداً على الإعلامية الكويتية: “نشرت تغريدة في مواقع التواصل الاجتماعي لإعلامية كويتية تدعى مي العيدان، تتهجم فيه و تتطاول على شعب الإمارات وأصوله العربية”

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ويتابع: “ثم تقول بأن كورونا متفشياً بين الشعب الإماراتي، لأن أصولهم إيران، ولأن أغلب الشعب الإماراتي أصولهم إماراتية”

ويرد: “أخبرك يا مي العيدان، إذا أصلك مجهول وما تعرفينه، نحن نعرف أصولنا”. ويتابع: “أذهبي للشعب الكويتي الكريم هم يقولون لك من هي أصول الإمارات، فنحن قبائل عربية معروفة يرجع أصولها لعجلان وقحطان”

ثم وجه الكبيسي نداءً للسفير الكويتي بالإمارات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المدعوة مي العيدان في الكويت مطالباً السلطات الكويتية بالقبض عليها والتحقيق معها وذلك للتشهير والإهانة لشعب الإمارات وأصولهم العربية واتهام الإمارات أنها تخفي إصابات كورونا بين شعبها.

وكانت وزارة الصحة الإماراتية، السبت، أعلنت بأن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد داخل الدولة من خلال التقصي النشط والمستمر بلغ 45 حالة، منها 7 حالات تماثلت للشفاء، وأن حالات معظم المصابين مستقرة، ومع وجود حالتين عناية مكثفة، مؤكدة إجراء الفحوص اللازمة لكل المخالطين.

و شكّك ناشطون إماراتيون بالأرقام الرسمية المعلنة عن المصابين بكورونا داخل الدولة، متسائلين عن سبب تعطيل الدراسة في البلاد. فيما قال الناشط عبد الله الطويل بأنه وفق خاص من مصدر الصحة الاماراتية تجاوز عدد الإصابات الحقيقية بفيروس كورونا ال600 حالة إصابة تتحفظ السلطات الإماراتية الإعلان عنها.

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