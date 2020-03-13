العوبثاني يلتقي الوفد الأممي ويناقش الاوضاع الأمنية في وادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مارس 2020

الخليج 365 - سيئون



التقى مدير عام الأمن والشرطة بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء العميد مبارك احمد العوبثاني اليوم الوفد الاممي التابع لمكتب المبعوث الخاص الى اليمن مارتن غريفيث برئاسة مستشار المبعوث اندرو مارشل .

وناقش اللقاء الأوضاع الأمنية في مديريات الوادي والصحراء وجهود الأجهزة الأمنية والشرطوية في تنفيذ مهامها وفق الامكانيات المتاحة وكذا الرؤية الأمنية المراد تنفيذها في تعزيز ودعم الأمن لإحلال السلام والأمان في الوادي والصحراء.

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وقدم العميد العوبثاني صورة شاملة عن الاوضاع الأمنية في مديريات الوادي والصحراء والمتطلبات التي تساهم في إعادة بناء المنظومة الأمنية لتثبيت الأمن والاستقرار في جميع المديريات ، مشيرا بفتح جميع مراكز الأمن في المديريات التي كانت شبه مغلقة في السنوات الماضية واداء المهام حسب الامكانيات المتاحة لخدمة المواطنين والقبض على المطلوبين وتنفيذ اوامر القضاء والنيابة العامة.

وطالب مدير أمن الوادي والصحراء بسرعة التحرك في دعم عاجل لتعزيز الأجهزة الأمنية لإنتشال الوضع الأمني التي يعيشه المواطنين في الوادي وتكثيف إعادة الإنتشار داخل المديريات للحد من وقوع الجريمة قبل حدوثها ، مؤكدا حرص ادارة الامن بإشرافها المستمر في صرف جوازات السفر المنتظم لجميع المواطنين من كل محافظات الجمهورية.

وأضاف ان الأمن استطاع بتأمين عدد من المناسبات المحلية والعربية التي اقيمت في مدينة سيئون وساهم بتعاون وتأمين وفود المنظمات الدولية في حصر ورعاية النازحين من مناطق الصراع ، مشيدا بجهود وزارة الداخلية ممثله بنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد بن احمد الميسري والسلطة المحلية ممثلة بمحافظ حضرموت اللواء الركن فرج البحسني ووكيل الوادي الاستاذ عصام الكثيري والتحالف العربي للبدء في إعادة بناء المنظومة الأمنية.

بدوره اعرب اندرو مارشل عن ارتياحه بزيارة وادي حضرموت واللقاء بالقيادات الأمنية والعسكرية والمكونات الساسية ومنظمات المجتمع المدني للاطلاع عن كثب للاوضاع الأمنية ومدى الامكانيات المتاحة والمتطلبات التي تحتاجها الأجهزة الأمنية للاسهام بنشر السلام في ربوع الوطن.