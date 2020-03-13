لجنة معالجة قضايا أراضي وعقارات الدولة تلتقي رئيس محكمة استئناف حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مارس 2020

الخليج 365 - المكـلا



التقت لجنة معالجة قضايا أراضي وعقارات الدولة المشكلة مؤخراً من قبل محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، صباح اليوم الخميس، رئيس محكمة استئناف حضرموت القاضي هاشم الجفري بمقر المحكمة، وذلك لإسناد القضاء لعمل اللجنة في خطواتها القادمة.

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وأكد اللقاء الذي ضم رئيس نيابة استئناف ساحل حضرموت رئيس اللجنة القاضي شاكر بُنش، ورئيس لجنة الأزالة نائب رئيس اللجنة العميد عبدالله بايعشوت، والمدير العام للإدارة العامة لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد منير التميمي، والمدير العام لمكتب الأشغال العامة بساحل حضرموت الدكتور محمد باخلعه، والمدير العام لهيئة الاستثمار بساحل حضرموت الدكتور محمد الجوهي، ومدير مكتب الأشغال بالمكلا خالد الجابري، على ضرورة النزول بخطة عمل للاستمرارية وعدم التوقف حتى تحقق اللجنة كامل أهدافها التي شُكلت لأجلها.

وأشار إلى أهمية التنسيق بين اللجنة وجميع المحاكم، وإقرار لقاء عاجل مع القضاة للتنسيق معهم وتجنب الإختلاف قانونياً أثناء بدء عمل اللجنة، كما شدد على ضرورة البدء بكبار المتنفذين الذين نهبوا مساحات شاسعة للدولة بحجة الأستثمار، وكذا استعادة المصالح العامة.

مبيناً أن أكثر قضايا المحاكم والأمن والشرطة بساحل حضرموت؛ سببها أراضي ”العقار“ الغير قانونية، وهي مشاكل متراكمة من سنين، مما أدى إلى هذا التخبط الذي تشهده هيئة الأراضي بساحل حضرموت، وبحلها ستنتهي الكثير من المشاكل.