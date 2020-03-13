شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لن تصدق فوائد تناول اللوز والشوكولاتة يوميا ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت دراسة طبية بأن تناول ما يقرب من ثلث كوب من اللوز يوميًا، بصورة منفردة أو مع ربع كوب من الشيكولاتة الداكنة أو 1/3 2 ملاعق كبيرة من الكاكاو يوميا، قد يقلل من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

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فقد وجدت الدراسة أن الجمع بين تناول اللوز والشيكولاتة الداكنة والكاكاو، يعمل على تخفيض بشكل كبير من عدد البروتين الدهني منخفض الكثافة وجسيماته في الدم، خاصة بين الأشخاص الذين يعانون من البدانة وزيادة في الوزن.

وقال الدكتور “كريس إيثرتون”، أستاذ التغذية في جامعة “بنسلفانيا” الأمريكية “من المهم وضع في هذا السياق، عدم إفراط الأشخاص في تناول اللوز والشيكولاتة الداكنة، بل يكفي استهلاك 270 سعرا حراريا منهما في اليوم للحصول على الفائدة القصوى.

فوائد تناول اللوز والشوكولاتة يوميا !

وقد أظهرت الدراسات السابقة فوائد صحية من تناول كميات معتدلة من اللوز والشيكولاتة الداكنة والكاكاو غير المحلي, وقد سعت الدراسة الجديدة لمعرفة ما إذا كان الجمع بين هذه الأطعمة الثلاثة كان لها تأثير إيجابي على صحة القلب من زيادة الوزن والسمنة المفرطة.

فقد عكف الباحثون على دراسة 31 مشاركا تراوحت أعمارهم بين 30 و 70 لمدة شهر واحد، لم يتناول المشاركون أي من الأطعمة في الدراسة من اللوز والشيكولاتة الداكنة وفي فترة الشهر الواحد التالي، تناول المشاركون 42.5 جرام من اللوز يوميا؛ في الفترة الثالثة، أكلوا 43 جراما من الشيكولاتة الداكنة جنبا إلى جنب مع 18 جراما من الكاكاو في فترة رابعة، تناولو جميع الأطعمة الثلاثة.

وأظهرت الدراسة أن اللوز يعمل وحده على خفض الكوليسترول السيء بنسبة 7 % مقارنة مع الفترة التي لم يتناول المشاركون أي من أطعمة الدراسة.

وقال كريس إيثرتون إن الجمع بين اللوز مع الشيكولاتة الداكنة والكاكاو أدى أيضا إلى خفض جسيمات الكوليسترول الصغيرة الكثيفة في الدم التي تشكل عامل خطر لمرضى القلب والأوعية الدموية.