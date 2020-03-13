شكرا لبحثكم عن خبر عـاجل: أول رئيس دولة يدخل الحجر الصحي بسبب كورونا.. شاهد من يكون؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - 2020/03/13 الساعة 12:50 مساءً (العين أونلاين_متابعات )

عاجل الكشف معلومات خطيرة من داخل القصر الملكي.. أرعبت "بن سلمان".. تكشف الحوار الذي دار بين محمد بن نايف وأحمد بن عبد العزيز و لحظت القبض على الامير محمد بن نائف واحمد بن عبدالعزيز(شاهدالصور) Advertisements أسد غاضب يلتهم عروسة بسرعة البرق أمام عريسها .. وحين خذلها زوجها وتركها للأسد يمزق جسدها ..شاهد ماحدث وقلب الأمور رأساً على عقب (فيديو صادم) شاهد بالفيديو كيف أنهت حياته خلال ثوانٍ أفعى ‘‘الكوبرا’’ تنتقم من طباخ بعد 20 دقيقة من قطع رأسها وإعداد وجبة غداء من لحمها عاجـــل شاهد كيف اصبح للأمير محمد بن نايف يظهر مع عمه أحمد بن عبدالعزيز بعد إعلان اعتقالهم شاهد كيف اصبح شكله صور...شاهد اول صوره له بعد اعتقلة

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