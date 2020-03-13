شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : موقع صحي عالمي يكشف فوائد مذهلة لوجبة يمنية شهيرة في تنشيط الدورة الدموية وتحسين الرغبة للنساء ...المفاجأة في طريقة تناولها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الحلبة واحدة من النباتات العشبية الغنية بالفيتامينات والمعادن والأملاح المفيدة للجسم والبشرة والشعر، مثل السكريات والنشويات والبروتينات والحديد والمغنسيوم والأحماض المتنوعة، ويتناولها اليمنيون كوجبة رئيسية شعبية شهيرة، بينما تستخدم في معظم أنحاء العالم كمشروب.آ

وتعمل الحلبة على تحسين الصحة والتخلص من الالتهابات وتسكين الألم وتفيد الكبار والصغار وخصوصا النساء.

وحسب ما ذكره موقع draxe فإن

فوائد الحلبة هى:

: تعمل على تحسين مشاكل الجهاز الهضمى، مثل اضطرابات المعدة والإمساك والالتهابات وتحسين وظائف الجهاز الهضمى والتخلص من التهابات القولون.

2: تحمى مرضى القلب من الأزمات والنوبات القلبية التى يتعرضون لها نظرا لاحتوائها على خصائص مفيدة لصحة القلب.

3:تقلل الالتهابات فى الجسم والتخلص من قرحة الفم والدمامل.

4: تعالج أمراض الجهاز التنفسى مثل السعال والالتهاب الشعبى والبرد والأنفلونزا.

5:تحتوى الحلبة على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن التى تحارب الامراض السرطانية.

6:تعتبر الحلبة من أفضل الأعشاب الطبيعية لعلاج أمراض الكلى والتخلص من الالتهابات.

7:تحتوى على مضادات الأكسدة التى تكافح الالتهابات وخصوصا التهاب المفاصل والروماتيزم.

8:يزيد الرغبة الجنسية وتشمل علاج الفتق وضعف الانتصاب ومشاكل الذكور الأخرى، مثل الصلع فهو يعتبر مكملا غذائيا يشمل العديد من الفوائد.

9: تقلل من التهابات خارج الجسم مثل ألم وتورم العضلات وقشرة الرأس والإكزيما والجروح.

10:تساعد مرضى النحافة على زيادة الوزن وفتح الشهية.

جديد "الخليج 365"

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فوائد الحلبة للنساء :

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1: يساعد النساء المرضعات اللاتى يعانين من نقص إمدادات الحليب، فيعمل على تحفيز قنوات الحليب ويزيد من إنتاجه.آ

2: تساعد على الحد من ألم الدورة الشهرية فهى بديل طبيعى بدلا من العقاقير المسكنة، كما أنها تخفف من أعراض ألم الدورة مثل الغثيان والتقىء والتعب والإغماء.

فوائد الحلبة للبشرة والشعر

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1:تمنع ظهور الرؤوس السوداء والبثور والتجاعيد باستخدام ماسك الحلبة مع العسل.

2: تحافظ على نضارة البشرة وتفتيحها كما تعالج الدمامل والحروق والأمراض الجلدية الأخرى.

3: تعتبر مقشر طبيعى للبشرة كما أنها توحد لون البشرة.

4:تعالج القشرة وتنشط الدورة الدموية لفروة الرأس.

5:لها دور فعال فى علاج جفاف الشعر حيث تعتبر من المرطبات الطبيعية للشعر.

6: تمنع تساقط الشعر وتلفه.