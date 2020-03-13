شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : الحوثيين يفتحون جبهة جديدة باتجاه مأرب ويشنون قصف هستري على مواقع الجيش والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - محافظ شبوة : يعري الإمارات والمجلس الانتقالي .. نتحدى الامارات ان تثبت انها قدمت لنا طلقة رصاص واحدة (تفاصيل) مقاتلات التحالف تعزل مديرتي ساقين وحيدان في صعدة وتدمر شبكات الاتصالات .. وتصعيد سعودي مباغت على الحدود السعودية واليمنية اول تعليق حوثي على منع قيادات المجلس الانتقالي من العودة الى عدن رد عسكري أمريكي شديد اللهجة بشأن ايران والحوثيين

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : الحوثيين يفتحون جبهة جديدة باتجاه مأرب ويشنون قصف هستري على مواقع الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.